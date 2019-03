RTBF.be/sport vous propose de suivre les warm ups et les Grand Prix Moto3, Moto2 et MotoGP d'Argentine. Le deuxième rendez-vous du championnat du Monde se dispute sur l'Autódromo Termas de Río Hondo. Les Espagnols ont dominé les qualifications dans les trois catégories : Jaume Masia, Xavi Vierge et Marc Marquez s'élanceront tous en pole.

Le programme :

14h40 : Warm up Moto3

15h10 : Warm up Moto2

15h40 : Warm up MotoGP

17h00 : Course Moto3

18h20 : Course Moto2

20h00 : Course MotoGP