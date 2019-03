GP d'Argentine : L'an dernier, Marquez faisait tomber Rossi...

Avant chaque week-end de Grand-Prix, retrouvez une préface qui vous permettra de cibler les enjeux du week-end mais aussi de connaitre les détails du circuit, l'avis des pilotes, leurs attentes, les pronostics de la rédaction ainsi que le programme complet des "directs" à suivre en exclusivité Auvio ou en télé, sur La Deux (essais libres, warm-up, qualifications, courses).

Argentine 2018 : Marquez cale au départ avant de faire tomber Rossi Argentine GP : L'an dernier, Marquez faisait tomber Rossi... - © GLENN NICHOLLS - AFP Impossible d'oublier le Grand-Prix d'Argentine 2018. L'un des meilleurs de la saison en terme de rebondissements. Sur la grille, Marc Marquez cale au moment d'entamer le tour de chauffe. S'ensuit, une manœuvre interdite : l'Espagnol fait demi-tour sur la grille de départ. Il sera contraint de repasser par les stands. En course, il enchaînera les dépassements, tous plus fous les uns que les autres. Jusqu'à faire tomber Valentino Rossi.

Argentine GP : L'an dernier, Marquez faisait tomber Rossi... - © JUAN MABROMATA - AFP Le podium en 2018 : Cal Cruthlow - Johann Zarco - Alex Rins En pôle en 2018 : Jack Miller. L'Australien a finalement terminé au pied du podium.

Ce qui arrivera en Argentine ne sera pas le reflet du reste de la saison Avant le rendez-vous argentin, Andrea Dovizioso, le leader du championnat du monde, s'est livré en conférence de presse. "Il est encore trop tôt pour savoir quelle direction prendra le championnat. Beaucoup de pilotes sont dans une bonne situation, tout peut arriver. Je ne pense pas que l'Argentine reflètera la réalité de la saison". De son côté, Marc Marquez souligne les problèmes rencontrés par les Honda en course. "On est rapides sur ce tracé mais, pour des raisons que j'ignore, nous ne trouvons jamais le bon rythme le dimanche. On verra ce que ça va donner avec notre nouvelle moto". Cal Crutchlow s'était quant à lui imposé l'an dernier lors "d'un Grand-Prix sans grand bagarre". Et le britannique ajoutait : "Il y a de nombreux supporters qui viennent ici. On a envie de leur offrir du spectacle. C'est une piste sur laquelle j'ai de bonnes sensations."

De Buenos Aires à Rio Hondo Le premier Grand-Prix d'Argentine s'est déroulé en 1961 non loin de la capitale, Buenos Aires. C'était la première fois qu'un Grand-Prix était organisé en dehors de l'Europe. Après 15 ans d'absence, le Grand-Prix argentin refait son apparition au calendrier en 2014. Désormais, c'est sur le tracé des Termes de Rio Hondo, dans la province de Santiago Del Estero, que se déroule la course. Le circuit : il a été inauguré le 11 mai 2008 lors de la venue du Championnat Touring Car Racing d’Argentine. En 2012, le circuit a été rénové. Des travaux d’élargissement et de modernisation afin de devenir aujourd'hui, le tracé le plus sûr et le plus moderne d’Amérique du Sud. Record du circuit : en 2015, Valentino Rossi a signé le meilleur temps en course en 1'39'019.

Les rendez-vous du week-end (directs TV et Auvio) Vendredi 29 mars : de 12H50 à 20H10 - Essais libres 1 et 2 (Exclu AUVIO) Samedi 30 mars : de 12H50 à 20H10 - Essais Libres 3 & qualifications (Exclu AUVIO) Dimanche 31 mars : de 14H30 à 16H10 : Warm-Up (Exclu AUVIO)

à partir de 16H55 : Course Moto 3 (TV - LA DEUX + AUVIO)

à partir de 18H15 : Course Moto 2 (TV - LA DEUX + AUVIO)

à partir de 19H30 : Course Moto GP (TV - LA DEUX + AUVIO)

Le prono de la rédac' Didier de Radigues (consultant RTBF) 1. Andréa Dovizioso

2. Marc Marquez

3. Maverick Vinales Pierre Robert (journaliste)

1. Marc Marquez

2. Alex Rins

3. Valentino Rossi Jérémie Baise (journaliste)

1. Marc Marquez

2. Andrea Dovizioso

3. Valentino Rossi Bastien Delbart (cameraman)

1. Marc Marquez

2. Cal Crutchlow

3. Valentino Rossi Delphine Canon (réalisatrice)

1. Marc Marquez

2. Andréa Dovizioso

3. Cal Crutchlow Et pour vous, qui va gagner ? Qui va remporter le GP d'Argentine ?