Forza Italia, Forza Dovizioso

GP Qatar 2019 : Victoire Andrea Dovizioso - Moto GP - GP Qatar 2019 - 10/03/2019 Andrea Dovizioso (Ducati) a remporté dimanche le Grand Prix du Qatar, première manche de la saison en MotoGP, en devançant de justesse Marc Marquez (Honda), le champion sortant, au terme d'une superbe course sous les projecteurs. Les deux pilotes se sont livrés une lutte acharnée jusque dans les derniers mètres qui a tourné à l'avantage du pilote italien. Le Britannique Cal Crutchlow, également sur Honda, a pris la 3e place. Maverick Vinales (Yamaha) parti en pole-position, a, fidèle à son habitude, raté son départ et une lutte superbe a ensuite opposé Dovizioso aux Espagnols Marquez et Alex Rins (Suzuki). Les trois pilotes ont échangé la première place d'un tour sur l'autre. Danilo Petrucci, le coéquipier de Dovizioso, est venu s'y mêler, puis Crutchlow sur sa Honda de l'écurie satellite LCR. Mais à trois tours de la fin, Rins est parti à la faute en élargissant sa trajectoire, ce qui a permis à Crutchlow de le passer pour se joindre au trio de tête. A deux tours de la fin, Marquez est passé en tête mais "Dovi" l'a repassé juste après, et ainsi de suite, les deux pilotes se livrant une bagarre intense jusqu'à la ligne d'arrivée.