Festival de chutes au Mans, Marquez signe la pole

Marc Marquez (Honda) a réalisé le meilleur temps des qualifications du Grand Prix de France de MotoGP. Sur une piste humide et piégeuse, l'Espagnol a établi le chrono de référence en début de Q2 (1'40''952). Personne n'a ensuite pu le déloger de la première place.



Danilo Petrucci (Ducati, 1'41'312) et Jack Miller (Ducati, 1'41''366) s'élanceront à ses côtés en première ligne ce dimanche pour la course. Andrea Dovizioso et Valentino Rossi (Yamaha) ont complété le Top 5.



Toujours à la recherche de la limite, l'Espagnol a tâté du bitume du circuit Bugatti en EL4 et en qualifs. Mais il est loin d'être le seul. Pol Espagaro (KTM), Jack Miller (Ducati), Takaaki Nakagami sont tous tombés.



A domicile, Fabio Quartararo (Yamaha) n'a pas pu rééditer sa performance de Jerez. Il s'est classé 10e.



Le quintuple champion du monde MotoGP s'offre la 55e pole de sa carrière en catégorie reine. Il égale Valentino Rossi (Yamaha) et se rapproche de Mick Doohan, le recordman en la matière (55).



En Moto3, John McPhee (Honda) s'est montré le plus rapide. Jorge Navarro (Speed Up) a fait de même en Moto2.