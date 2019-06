Fabio Quartararo encore en pole position au GP des Pays-Bas

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) a obtenu samedi sa 2e pole position de suite en réussissant le meilleur temps des qualifications du Grand Prix moto des Pays-Bas sur le circuit d'Assen.

Le jeune Niçois, âgé de 20 ans, partira en position de tête sur la grille devant les Espagnols Maverick Vinales (Yamaha) et Alex Rins (Suzuki). Il avait déjà signé la pole position au GP de Catalogne il y a 15 jours ainsi qu'au GP d'Espagne début mai.

Il n'a toutefois pas encore remporté de course dans la catégorie reine, son meilleur résultat étant une 2e place au GP de Catalogne.

"C'est fou d'être en pole position sur cette piste", s'est exclamé Quartararo après son exploit. Il a également, en réalisant son meilleur temps, battu le record de la piste en 1 min 32 secondes et 017/1000e.

Le quintuple champion du monde et champion en titre, l'Espagnol Marc Marquez (Honda), n'a pu faire mieux que 4e et les Ducati sont assez loin avec Danilo Petrucci 7e et Andrea Dovizioso 11e.

Valentino Rossi (Yamaha), huit fois vainqueur dans la "cathédrale" d'Assen, n'a pu se qualifier pour la Q2 et partira 16e sur la grille dimanche à 14h00 locales (12h00 GMT).