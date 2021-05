Fabio Quaratararo remporte le moto Gp d'Italie et s'envole au championnat - Moto GP - 30/05/2021 Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a remporté en solitaire le GP d'Italie ce dimanche en Moto GP. Le Français signe sa 3e victoire cette saison et creuse son avance en tête du championnat du monde. Le Français a dédié sa victoire au Suisse Jason Dupasquier, décédé dimanche après un accident samedi lors des qualifications de la Moto3. Le Français est accompagné sur le podium par l'Espagnol Joan Mir (Suzuki) et le Portugais Miguel Oliveira (KTM).