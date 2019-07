Enfin une victoire pour Yamaha, Quartararo confirme et Rossi chute lourdement à Assen

Course passionnante, rebondissements et vainqueur inédit cette saison. Le Grand-Prix des Pays-Bas nous a offert du spectacle ce week-end !

L'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha) a remporté dimanche le Grand Prix MotoGP des Pays-Bas disputé sur le circuit d'Assen devant son compatriote Marc Marquez (Honda) et le Français Fabio Quartararo (Yamaha). C'est la 1re victoire cette saison pour Vinales et Yamaha alors que Marquez en profite pour creuser son avance au championnat du monde. Parti en tête, Quartararo, révélation de la saison, a mené pendant les premiers tours avant de marquer le pas mais a tout de même signé son deuxième podium d'affilée. C'est la 6e victoire de Vinales, 24 ans, en MotoGP. Son coéquipier Valentino Rossi, qui était parti très loin sur la grille, a chuté pendant la course après avoir accroché un autre concurrent. "Je vis un rêve", a affirmé le pilote espagnol vainqueur, soulignant qu'Assen n'était pourtant pas son circuit favori. Fabio Quartararo, 20 ans, enregistre son 2e podium consécutif pour sa première saison de MotoGP. Le pilote niçois souffrait visiblement des bras à l'arrivée. Il s'est fait opérer début juin du "syndrome des loges", une inflammation musculaire des avant-bras. "C'était dur, j'avais de la peine à contrôler" la moto, a-t-il déclaré à l'antenne de Canal+ après l'arrivée. Au championnat, Marc Marquez, quintuple champion du monde, augmente son avance sur l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati), 4e de la course dimanche.

GP Pays-Bas 2019 : Victoire de Maverick Vinales - Moto GP - GP des Pays-Bas - 30/06/2019 L'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha) a remporté dimanche le Grand Prix MotoGP des Pays-Bas disputé sur le circuit d'Assen devant son compatriote Marc Marquez (Honda) et le Français Fabio Quartararo (Yamaha). C'est la 1re victoire cette saison pour Vinales et Yamaha alors que Marquez en profite pour creuser son avance au championnat du monde. Parti en tête, Quartararo, révélation de la saison, a mené pendant les premiers tours avant de marquer le pas mais a tout de même signé son deuxième podium d'affilée. C'est la 6e victoire de Vinales, 24 ans, en MotoGP. Son coéquipier Valentino Rossi, qui était parti très loin sur la grille, a chuté pendant la course après avoir accroché un autre concurrent. "Je vis un rêve", a affirmé le pilote espagnol vainqueur, soulignant qu'Assen n'était pourtant pas son circuit favori. Fabio Quartararo, 20 ans, enregistre son 2e podium consécutif pour sa première saison de MotoGP. Le pilote niçois souffrait visiblement des bras à l'arrivée. Il s'est fait opérer début juin du "syndrome des loges", une inflammation musculaire des avant-bras. "C'était dur, j'avais de la peine à contrôler" la moto, a-t-il déclaré à l'antenne de Canal+ après l'arrivée. Au championnat, Marc Marquez, quintuple champion du monde, augmente son avance sur l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati), 4e de la course dimanche.

Le moment clé : quand Vinales passe à l'attaque et profite... du guidonnage !

Fabio Quartararo s'est élancé en pôle, mais ce n'est pas lui qui s'est imposé. Le Français faisait partie du trio qui s'est battu pour la plus haute marche du podium avec Marc Marquez et Maverick Vinales. Victime de guidonnage, Quartararo n'a pas pu résister aux attaques de Marquez et Vinales. "Sans ce problème de guidonnage à répétition, Fabio aurait pu s'échapper et peut-être s'imposer", déclare notre consultant Didier de Radiguès. Avant d'ajouter : "Ce qui est dommage, c'est que le Français est toujours victime de crampes à l'avant-bras droit et ce malgré son opération."

Vinales en aura profité et aura su attendre le bon moment pour se porter en tête du Grand-Prix au détriment du champion du monde en titre. "Quand Vinales est passé en tête, Alberto Puig, le patron d'Honda, a demandé à Marquez de lever le pied. La messe était dite dans la. Cathédrale d'Assen", précise Pierre Robert.

Le coup de coeur : le team Petronas !

Pour Didier de Radiguès, "parti en pôle et sans problème de guidonnage, Fabio Quartararo aurait pu se battre pour la victoire". Et Pierre Robert d'ajouter : "C'est tout le team Petronas qu'il faut féliciter. Quartararo pour son podium, bien sûr, mais aussi Franco Morbidelli pour son excellente course (5e à l'arrivée).

Les déceptions : "3 chutes en 3 courses pour Rossi, du jamais vu" !

Elles sont multiples au terme de ce week-end néerlandais à commencer par Alex Rins et Valentino Rossi. Le premier cité a ruiné sa course beaucoup trop tôt alors qu'il était en tête du Grand-Prix. Il a perdu l'avant, tout seul, comme un grand. Valentino Rossi lui s'est une nouvelle fois retrouvé au tapis. "Il est dans une spirale négative. Trois chutes en trois courses pour le Dottore, c'est du jamais vu", mentionne Pierre Robert. Au rayon "déceptions", rajoutons encore Andrea Dovizioso qui n'a jamais été en mesure de se battre pour le podium à Assen.

Prochain rendez-vous... en Allemagne !

C'est le tracé du Sachsenring qui accueillera le 9e rendez-vous de la saison dès le week-end prochain avec un Marc Marquez plus que jamais en tête du classement du championnat du monde. L'Espagnol compte 44 points d'avance sur son dauphin au général, Andrea Dovizoso et 52 sur Danilo Petrucci, troisième. L'an dernier, c'est justement Marc Marquez qui s'était imposé en terres allemandes devant Rossi et Vinales.