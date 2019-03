Duel en vue entre Marquez et Lorenzo, Dovizioso en embuscade, Valentino Rossi, 40 ans, toujours là

Ce vendredi, les stars du Moto GP montent en piste à Doha pour les premiers essais libres de la saison 2019. Les essais hivernaux, en Malaisie et au Qatar, ont permis de dégager quelques tendances, mais c’est maintenant que les choses sérieuses commencent ! Honda sera, cette année encore, l’équipe à battre. Marquez-Lorenzo, un duo de rêve, un tandem explosif qui pourrait faire des étincelles. Opéré à l’épaule le champion du monde n’a pas encore retrouvé la plénitude de ses moyens, victime d’une fracture du scaphoïde du poignet gauche, Jorge Lorenzo, forfait à Sepang, espère retrouver rapidement son meilleur niveau.

Chez Ducati, on se veut ambitieux. Lorenzo parti, Danilo Petrucci dispose du second guidon officiel. Il devra faire preuve de régularité pour justifier son statut et se mettre au service de son leader Andréa Dovizioso. Vice-champion du monde ces deux dernières saisons, " Dovi " veut offrir un second titre à Ducati, douze ans après celui décroché par Casey Stoner.

2018…synonyme d’une seule victoire pour Yamaha, un saison cauchemardesque pour la firme d’Iwata. La quarantaine rugissante, Valentino Rossi, veut décrocher une nonantième victoire en Moto GP…et mettre fin à 623 jours sans succès ce dimanche à Doha. Le Doctor rêve toujours d’une dixième couronne mondiale, d’atteindre cette inaccessible étoile.

Vainqueur en Australie en 2018, le plus rapide au Qatar lors des essais hivernaux, Maverick Vinales veut être davantage écouté par les Japonais, le message a le mérite d’être clair. Le pilote espagnol avait entamé la saison 2017 par un succès au Qatar, il voudrait que l’Histoire se répète ce week-end.

>> Essais libres, qualifications et warm up seront à suivre en exclusivité, et ce toute la saison, sur Auvio dès le vendredi.