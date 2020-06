Dovizioso, opéré, sera rétabli pour le début de saison MotoGP

GP Qatar 2019 : Doviziso, premier leader du championnat! - Moto GP - GP Qatar 2019 - 19/05/2020 Depuis 2015, Andréa Dovizioso et le Moto GP du Qatar ont noué une relation particulière. L’officiel Ducati n’a jamais quitté le podium terminant chaque fois au pire à la deuxième place. Pour cet immuable coup d’envoi de la saison depuis plus d’une décennie, les pilotes sont prêts à en découdre. Fidèle à sa mauvaise habitude, Vinales ne profite pas de sa pole au feu vert et Quartararo, auteur d’une qualif surprenante pour sa première apparition au guidon d’une Moto GP, cale dans le tour de chauffe et doit s’élancer des stands. Deux faits qui apparaissent anecdotiques au vu de cette course... Pendant vingt-deux tours, cinq pilotes vont se tirer la bourre. l y a deux Italiens,Andréa Dovizioso et son équipier Danilo Petrucci, deux Espagnols, Alex Rins et l’inévitable, Marc Marquez et un Britannique, Cal Crutchlow. A trois tours de l’arrivée, Rins part à la faute. Sur la ligne d’arrivée, six dixièmes séparent le vainqueur du quatrième, plus dingue encore, il n’y a rien que 23/1000e d’écart entre le premier et le deuxième...