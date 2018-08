Dovizioso : "Je suis très déçu car nous étions très rapides"

C'est un Andrea Dovizioso déçu, qui à la suite de sa troisième place obtenue lors de la course sur le circuit Red Bull Racing, s'est confié au micro du site MotoGP.com :

« J'étais hélas troisième mais je ne pouvais pas piloter la moto comme je le souhaitais. Je pense que c’est à cause du choix des pneus car nous avions tous les trois, fait des choix différents. J’ai tenté de dépasser Jorge mais au freinage c'était vraiment très compliqué. J’ai peut-être trop usé le pneu arrière, je ne sais pas. Je suis très déçu d'autant que nous étions très rapides et nous voulions cette victoire mais cela n'a pas été possible. J'en suis navré. Au moins, c’est quand même un pilote Ducati qui a remporté la victoire ».

Grégory Hellinx / GP Inside