Didier de Radiguès : "La saison MotoGP va être passionnante..."

Comme tout le paddock, Didier de Radiguès se félicite du travail réalisé par la Dorna. En l'espace de trois mois, le promoteur du championnat a réussi un tour de force pour coucher sur papier une saison qui tienne la route. " Ils ont tout fait pour que l'on puisse disputer un maximum de Grands Prix dans les meilleures conditions possibles et l'on sait que respecter les conditions sanitaires, ce n'est pas simple." La moitié des Grands Prix auront lieu en Espagne, ce qui, pour notre consultant constituera un avantage pour les pilotes espagnols. " Ils connaissent parfaitement les circuits, ils devront moins se déplacer alors ce sera un avantage mais ce n'est pas énorme. Evidemment quand on dispute un Grand Prix national, on a le soutien du public mais comme les courses se disputeront à huis-clos, ils n'auront pas cet avantage. Mais de toute manière pour élaborer un calendrier avec un maximum de Grands Prix, il était logique d'avoir autant de course en Espagne. Mais, les pilotes rouleront aussi en République Tchèque, en Autriche, en Italie et en France. Donc, on va quand même voyager." Pour notre ex-vice champion du monde 350cc, le fait de disputer les Grands Prix sans public, c'est un peu spécial. " Ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas d'ambiance. Déjà, en temps normal, on ressent les choses différemment entre le samedi et le dimanche, il y a plus de pression de la part du public. Il y a aussi la ferveur des supporters lorsque les pilotes montent en piste ou lorsqu'un pilote signe une performance. Disputer une course sans public, c'est comme si vous disputiez des essais privés mais je pense que les pilotes vont s'adapter en se disant que le public n'est pas sur les gradins mais devant sa télévision."

Initialement vingt dates avaient été retenues pour cette saison 2020. Avec cette nouvelle mouture et ces treize dates, le champion du monde ne sera pas cette année, un champion au rabais. " Treize Grands Prix en MotoGP, c'est beaucoup. A mon époque, les championnats du monde, c'était dix, onze, douze Grands Prix. C'est déjà plus, on pourrait évoquer le fait que l'on reste en Europe et que ce n'est pas vraiment un championnat du monde. Mais, il est toujours possible que des manches soient organisées aux Etats-Unis, en Argentine, en Thaïlande et en Malaisie. Pour ces quatre épreuves, une décision définitive sera prise au plus tard le 31 juillet."

Lors des derniers tests à Losail, Marc Marquez n'était pas apparu en pleine possession de ses moyens. Opéré de l'épaule droite début décembre, un an après avoir subi une intervention chirurgicale du même type à l'épaule gauche, l'octuple champion du monde n'était pas au mieux de sa forme,... comme sa Honda. Quatre mois plus tard, ce n'est plus qu'un lointain... souvenir. "Marquez sera à 100% comme tous les autres et on aura un très beau championnat. Il sera difficile à battre mais ce n'est pas impossible." Mais avec Quatararo, Dovizioso ou Rins, la résistance s'organise. " Dovizioso et Ducati seront encore présents, quatararo sera plus présent que jamais, le Français a plus d'expérience, Suzuki progresse avec Rins et Mir , ce seront les principaux adversaires de Marc Marquez."

Moto3, Barry Baltus, clap première...

En début de saison, en raison de son âge, Barry Baltus pensait manquer les cinq premiers Grands Prix. Le 3 mai, le pilote Zélos/ Classic 21 fêtait ses 16 ans...et finalement, il n'aura manqué que la manche inaugurale au Qatar. Il effectuera ses grands débuts en Moto3 à Jerez de la Frontera, un circuit qu'il connaît déjà. " C'est chouette pour lui de commencer avec tous les autres pilotes. Comme, il n'avait pas l'âge, il devait attendre, il risquait donc de partir avec un handicap par rapport à ses adversaires. Avec ce confinement, ils sont tous sur un pied d'égalité pour le championnat. Barry est dans de bonnes conditions pour faire ses débuts en championnat du monde. Il faut qu'il prenne le temps, il ne doit pas être trop pressé. On sait que Barry a beaucoup de talent, on sait qu'il est promis à une très belle carrière professionnelle au plus haut niveau donc il ne doit pas se précipiter, il ne doit pas brûler les étapes et certainement pas dès les premiers Grands Prix, certainement pas à Jerez. Il y aura deux courses à Jerez. La première fois, il devra considérer la course comme un premier entraînement grandeur nature, il ne faut pas oublier qu'il relève de blessure. Le deuxième Grand Prix, de nouveau à Jerez, il pourra avoir d'autres ambitions. On pourra déjà faire le point après le premier Week-end de Grand Prix."

Dès le mercredi 15 juillet, les pilotes Moto3, Moto2 et MotoGP seront en piste pour une journée de test. Les pilotes MotoGP disposeront de 3 heures de roulage. Une heure vingt sera prévue pour les catégories Moto2 et Moto3, enfin, les participants du MotoE rouleront pendant 1 heure 30. On décompte les jours…!