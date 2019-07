Départ canon puis abandon pour Quartararo au Sachsenring - © Tous droits réservés

Quartararo sort tout seul et abandonne - Moto GP - GP Allemagne - 07/07/2019 Deuxième sur la grille de départ, on était en droit d’attendre une grande prestation de Fabio Quartararo, surtout au regard de ce qu’il nous montre depuis plusieurs semaines. Après un bon départ qui lui a permis de se porter en tête au bout de la première ligne droite, le Français s’est fait enfermé, a touché Miller avant… de chuter quelques virages plus loin. C’est la deuxième fois qu’El Diablo abandonne cette saison après Jerez (où il avait pourtant signé la pôle).