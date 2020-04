Début du championnat MotoGP en août ? 3 idées sont sur la table

Comme toutes les autres disciplines sportives, le Moto GP est à l’arrêt complet depuis de nombreuses semaines. Mais en coulisses, la Dorna, société détentrice des droits commerciaux et de télévision du championnat FIM de Moto GP, travaille pour établir un calendrier pour la saison 2020.

Actuellement, 9 Grands Prix ont été reportés : Thaïlande, USA, Argentine, Espagne, France, Italie, Catalogne, Allemagne et Pays-Bas. Un dixième devrait s’ajouter à cette longue liste, celui de Finlande prévu le deuxième week- end de juillet, le circuit n’a pas encore reçu l’homologation pour accueillir le Grand Prix et dans le contexte actuel, il est impossible que tout soit calé pour la date prévue.

Cela fait beaucoup mais ne décourage pour autant la Dorna. Son patron, Carmelo Ezpeleta propose trois scénarios possibles pour ce championnat 2020.

1. Un début de championnat à Brno en Tchéquie... à huis-clos

Cette première hypothèse laisse un peu plus de trois mois pour l’organisation de ce premier rendez-vous de la saison.

Dans cette optique, l’IRTA qui représente les teams de chacune des trois catégories de Grand Prix a demandé aux équipes de fournir une liste de toutes les personnes qui seraient indispensables pour l’organisation d’un Grand Prix à huis-clos.

Seul le staff nécessaire serait autorisé à se rendre sur les circuits et donc, il ne serait pas question, en Europe principalement, d’hospitalité et donc d’invités, y compris les sponsors qui disposent de pass permanents.

De la même manière, un autre domaine non-considéré comme vital influerait également le staff média et les relaxations publiques qui pourraient opérer à distance.

Cette liste serait transmise aux autorités locales et reprendrait probablement les nationalités et les pays dont sont originaires toutes ces personnes.

Pour les trois catégories, Moto GP, Moto 2 et Moto 3, cela représenterait un millier de personnes.

Le scénario le plus optimiste serait de commencer à rouler à Brno le week-end du 9 août et d’enchaîner, une semaine plus tard en Autriche à Spielberg.

2. Un début de championnat après l’été

Le championnat serait réduit à 10 ou 12 Grands Prix, au lieu des 19 initialement prévus au calendrier.

Ces Grands Prix auraient lieu avec ou sans public en fonction des dispositions prises dans les différents pays visités.

La compétition commencerait au début du mois d’octobre pour se terminer au plus tard à l’a mi-décembre, date butoir pour 2020.

Cela signifierait aussi que le pont d’orgue du championnat ne serait pas Valence comme c’est le cas actuellement...depuis 2001.

La Malaisie, la Thaïlande et même le Qatar pourraient être candidats à la clôture du championnat.

Dans l’état actuel des choses, la Dorna n’envisage pas l’organisation de moins de GP mais n’exclut pas non plus l’idée d’un championnat limité à 8 épreuves.

3. Un championnat "regroupé"

L’idée peut sembler quelque peu saugrenue... mais n’est pas exclue.

Ce serait le pire des scénarios avec un début de championnat au mois de novembre en choisissant deux ou trois circuits et en plus sans public.

L’ultime hypothèse serait de ne pas disputer le championnat 2020...l’idée à laquelle personne ne veut s’accrocher...pour l’instant.



Calendrier " martyr " :

09 août GP Tchéquie Brno

16 août GP Autriche Spielberg

30 août GP Grande Bretagne Silverstone

13 septembre GP San Marin Rimini

27 septembre GP Aragon

04 octobre GP Thaïlande Buriram

18 octobre GP Japon Motegi

25 octobre GP Australie Philip Island

01 novembre GP Malaisie Sepang

15 novembre GP Amériques Austin

22 novembre GP Argentine Termas de Rio Hondo

29 novembre GP Valence