de Radiguès: "Marquez est un perfectionniste, il prend toujours les bonnes décisions"

Marc Marquez a remporté son 6ème titre mondial en Moto GP ce dimanche en remportant au panache le Grand Prix de Thaïlande. "Il n'était pas obligé de gagner mais on le connait. Il est tout le temps à l'attaque. Il voulait gagner ce Grand Prix" explique notre consultant Didier de Radiguès au micro de Jérémie Baise. "Cela résume sa saison et son caractère. Il attaque et prend des risques. Il aurait pu être battu. Il y a eu une belle bagarre avec Quartararo."

Car effectivement, sur cette fin de saison, c'est le Français Fabio Quartararo qui a le plus titillé le champion du Monde. "C'est un rookie. Il est jeune. Il s'est vite adapté, comme Marquez il y a quelques années. Il a dominé les petites catégories quand il était jeune. Il est arrivé en Moto GP et il prouve qu'il mérite d'être là."

De quoi voir encore une belle opposition face à Marquez l'an prochain. "Yamaha va réagir. Ils vont être vexés. La saison a été difficile. Rossi et Vinales sont loin. Yamaha doit faire une bonne moto pour l'an prochain. Ce sera une belle saison l'an prochain. Ducati va aussi réagir."

Au fil des ans, Marc Marquez devient de plus en plus fort, peaufinant sa condition physique exemplaire et augmentant son expérience. "C'est un perfectionniste" explique Didier de Radiguès. "Il avait une stratégie très claire. Il prend toujours les bonnes décisions. C'est un garçon très intelligent. On sent que Marquez continue à progresser. Il réfléchit plus. Et fait des saisons presque sans erreur."

Marquez domine depuis 7 ans la catégorie reine et seul son compatriote Jorge Lorenzo est arrivé en 2015 à lui "chiper" un titre, une année qui a aussi mis en exergue l'intense rivalité entre Marc Marquez et l'autre géant de la compétition moto actuelle, l'Italien Valentino Rossi. Avec six titres en MotoGP, Marquez est maintenant à égalité avec "Vale", même si les puristes feront observer que Rossi compte 7 titres avec celui de 2001 lorsque le championnat se disputait encore au guidon de motos 500cc deux temps, lorsque Marc Marquez n'avait que... 8 ans. Rossi mène aussi encore au nombre de victoires en course (115 à 79 mais Marquez est devant pour les pole positions (89 à 65).