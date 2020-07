De Radigues étonné du retour rapide de Marquez : "Je lui conseillerai de laisser tomber"

Marc Marquez a reçu le feu vert pour éventuellement participer au Grand Prix d’Andalousie ce dimanche à Jerez de la Frontera. Opéré ce mardi à l’humérus suite à sa chute dimanche dernier, l’Espagnol va participer aux essais samedi matin et puis décider s’il prendra le départ de la deuxième course de la saison. Contacté par téléphone, Didier de Radigues ancien champion moto et consultant RTBF nous a donné son avis sur ce retour rapide de Marquez : " C’est incroyable, mais c’est quelque chose que l’on voit souvent avec les pilotes de moto en plus c’est le bras qui est cassé. Et le bras pour piloter une moto ça fait beaucoup. Il va tenter de participer au Grand Prix pour marquer des points, ce serait miraculeux, s’il gagnait, mais il va tenter de marquer des points."

Didier rajoute alors :" Ce sera difficile, car les motos sont lourdes et très puissantes, en plus Marquez a un pilotage particulier, il se rattrape sur le coude, il ne pourra plus le faire ça va être compliqué et puis s’il chute à nouveau ça peut compromettre la suite de sa saison, c’est un pari risqué je trouve. Et personnellement, je lui conseillerai de laisser tomber, quitte à perdre le titre 2020."