Crutchlow le plus véloce des deux premières séances d'essais libres en Espagne, Siméon dernier

Le Britannique Cal Crutchlow (LCR Honda) pointe de peu à la première place à l'issue des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix d'Espagne, catégorie MotoGP, vendredi à Jerez de la Frontera (Andalousie). Xavier Siméon (Ducati) occupe la dernière position.

Crutchlow a réalisé un chrono de référence de 1:38.614. Ses trois premiers poursuivants se tiennent en moins d'un dixième et les quinze premiers pilotes en une seconde.

L'Espagnol Dani Pedrosa (Honda), qui se remet d'une opération consécutive à une fracture du poignet droit, est deuxième à 028/1000, le Français Johann Zarco (Yamaha Tech3) troisième à 091/1000 et l'Italien Andrea Iannone (Suzuki) quatrième à 095/1000.

Les favoris espagnol Marc Marquez (Honda), victime d'une chute sans gravité en fin de deuxième séance, et italien Andrea Dovizioso (Ducati) se placent cinquième et sixième à 249/1000 et 454/1000 respectivement.

Siméon a signé un chrono de 1:40.663, à 2 secondes et 49/1000 de Crutchlow. C'est le dernier temps des 25 engagés.

En Moto3, Livio Loi (KTM) figure également en dernière position, sur 30 engagés, en 1:49.629. Le meilleur temps a été réalisé par l'Italien Niccolò Antonelli (Honda) en 1:46.630.

Le Grand Prix d'Espagne est le quatrième de la saison