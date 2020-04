Christophe Bourguignon : "Dix Grands Prix MotoGP en 2020, ce serait une victoire"

"Le Moto GP n’est pas en danger pour le futur, le Moto GP est peut-être en difficulté en 2020. Ce sont surtout les teams et les organisateurs qui sont en difficulté parce ce que c’est quelque chose que personne n’avait prévu, c’est énorme ! Il n’y a plus rien, il n’y a plus aucun team qui tourne, plus aucun staff qui travaille, plus aucune rentrée financière, il n’y a plus d’événements, c’est quelque chose de difficile à vivre pour tout le monde."

"C’est sur que que voir les fans et les spectateurs sur les circuits, c’est super ! Quand on voit les gens comme ils sont enthousiastes, les bikers, que ce soit en famille, seul ou en groupe c’est quelque chose de particulier à voir. Maintenant, je pense que ça ferait plaisir à énormément de monde si on reprenait la compétition mais si on doit reprendre, au début, sans spectateurs, on le fera et je pense que cela se passera bien."

"Je pense pas qu’il y a quelque chose d’idéal. Mais si on arrivait à organiser dix Grands Prix, ce serait très bien pour les constructeurs, pour les pilotes, pour les équipes se remettre dans le bain. Pour les teams, financièrement, ils ont besoin de courir parce qu'à l’heure d’aujourd’hui, pas de courses cela signifie pas de rentrées financières, aucun sponsor, il n’y a rien qui se passe ! Je me dis que si on arrivait à faire une demi-saison avec une dizaine de course, ce serait déjà une belle victoire."

"Je pense que l’idéal serait de reprendre plus tôt, de se remettre dans le bain que ce soit à huis-clos ou pas, les teams en ont besoin pour relancer la machine. Je sais que Carmelo fait un travail incroyable. Toutes les semaines, nous sommes en contacts avec eux, ils travaillent non-stop pour créer et affiner des projets. De jour en jour, de semaine en semaine, les plans changent de part les réglementations, le déconfinement, les mesures plus strictes en vigueur dans les différents pays, mais je suis surpris du travail effectué par Carmelo et son équipe réalisent , c’est super !"

Financièrement et économiquement, ce ne sera pas facile pour les sponsors de poursuivre leur investissement dans la course pour le moment et comme cela constitue le plus gros de nos revenus, il va falloir légèrement changer notre fusil d’épaule en se disant qu’en 2020 et 2021, il va falloir se serrer les coudes.

Pensez-vous que des teams-satellite, peut-être par le vôtre, LCR, pourraient rester sur le carreau ?

"On en parle tous les jours, c’est sur le feu, c’est super chaud pour les équipes satellites qui vivent de droits de télévision, de sponsors. Aujourd’hui, les sponsors sont aussi touchés par la crise, beaucoup de nos sponsors nous ont déjà informé qu’ils avaient dû licencier, mettre en chômage partiel leurs ouvriers donc je pense que ces personnes vont rencontrer des difficultés à revenir très vite dans la course et devrons d’abord s’occuper de leur personnel.

Je pense que financièrement et économiquement, ce ne sera pas facile pour les sponsors de poursuivre leur investissement dans la course pour le moment et pour nous, les teams, comme cela constitue le plus gros de nos revenus, il va falloir légèrement changer notre fusil d’épaule en se disant qu’en 2020 et 2021, il va falloir se serrer les coudes et je pense que les constructeurs vont nous aider.

Il y a déjà eu pas mal de décisions techniques qui ont été prises pour essayer de réduire les coûts et pour aider les teams.

De plus, Carmelo Ezpeleta sait que ce n’est pas seulement avec les teams-usine qu’il peut faire un championnat donc, c’est dans son intérêt aussi d’aider les teams le mieux possible."

Vous évoquez le gel du développement moteur et aérodynamique, ce seraient des pistes pour garder la tête hors de l’eau sans préjuger aussi de réduction de salaire pour les membres du Team et même pour les pilotes ?

"Je pense que des réductions de salaires, il va y en avoir. Il y en déjà eu, chez nous, mais je ne sais pas si c’est le cas aussi pour les usines. Au niveau technique, c’est certain qu’avec les moteurs et l’aéro figés pour 2021, ce sont de gros coûts en moins.

Si Honda comme tous les autres constructeurs en général peuvent repartir leur budget développement sur deux ans, cela va les aider.

Et si nous ne devons pas acheter les derniers moteurs, c’est évident que les coûts vont être réduits. Vous savez lorsqu’il y a une évolution de l’aéro, de carénage, pour le grand public, ce n’est rien mais chaque fois, ce sont des sommes incroyables. Quand on doit changer une évolution carénage, on arrive très vite à 100000 euros de frais."