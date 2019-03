Une saison 2019 qui pourrait être un millésime ! Marquez, Lorenzo, Rossi, Vinales, Rins et tous les autres… Honda, Ducati, Yamaha, Suzuki, Aprilia et KTM.

Pierre Robert et son consultant, Didier de Radiguès vous présentent les enjeux d’une saison qui s’annonce autant passionnante qu’indécise.

