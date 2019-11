Barry Baltus est monté sur la deuxième marche du podium à Valence lors des deux derniers rendez-vous de la saison en CEV.

A Valence, on tirait le rideau sur la saison du CEV avec deux dernières manches. Dans la première, Barry Baltus n'a signé qu'une huitième place. En revanche, il a été bien plus performant dans la seconde manche. En l'espace de 3 tours, il se retrouve parmi les meilleurs. Il termine finalement deuxième de cette dernière course.