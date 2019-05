Barry Baltus sur le podium de la première manche de Redbull Rookies Cup à Jerez

La nouvelle saison de Redbull Rookies Cup débutait cet après-midi à Jerez avec un belge : Barry Baltus. Pour ses 15 ans, il s'est offert une deuxième place sur la grille de départ. En course, notre compatriote s'est bagarré pour la victoire nous offrant quelques magnifiques dépassements. A 10 tours de l'arrivée, un groupe de 4 pilotes s'est détaché dans lequel on retrouvait Kunii, Tatay, Salac et Barry Baltus... Dans le final, Barry s'est offert une grosse bagarre avec Carlos Tatay, les deux pilotes se sont touchés sans conséquence, et Yuki Kunii pour la gagne. C'est le Japonnais qui en est sorti vainqueur devant Tatay, deuxième, et Barry Baltus, troisième et donc, sur le podium. Il marque 16 points au championnat.

Barry Baltus a également signé le tour le plus rapide en course en 1'49'414.

Ce dimanche, une deuxième manche est au programme. Une course qui sera à suivre en direct sur Auvio.