Barry Baltus remporte la première manche du CEV à Estoril

Parti de la 5ème position sur la grille de départ, Barry Baltus a réussi à remonter tous ses concurrents dès les premiers tours pour dominer le restant de la course et terminer sur la plus haute marche du podium à Estoril à l'occasion de la première manche du CEV, championnat du monde Moto3 Junior.



Après avoir récemment réalisé des tests très prometteurs en CEV et en Red Bull Rookies Cup et une année d'apprentissage en 2018 au sein de ces deux mêmes catégories, Barry Baltus a démarré sa saison sur les chapeaux de roues ce dimanche. Engagé en CEV Championnat du monde Moto3 Junior, l'anti-chambre du Championnat du Monde Moto3, le jeune pilote Zelos-Classic 21 a tout de suite démontré son potentiel lors de ce premier week-end de course à Estoril malgré des conditions météo difficiles.



Auteur du cinquième meilleur temps lors des qualifications samedi, il a ensuite signé le meilleur tour chronométré lors du Warm-Up du dimanche matin avec plus d'une seconde d'avance sur le deuxième. En course, il ne lui aura fallu qu'un seul tour pour prendre la première place au classement. Première place qu'il gardera quasiment durant toute la course en repoussant les attaques de ses adversaires et en les obligeant à prendre de gros risques qui les ont poussés à la faute.



Une première victoire dans cette catégorie avec son nouveau team Angel Nieto, champion en CEV en 2018, qui promet une saison palpitante pour notre jeune pilote âgé d'à peine 14 ans.