Barry Baltus : "Je veux apprendre et m'épanouir…"

Ce mercredi, à l’occasion de la journée test organisée sur le circuit de Jerez, Barry Baltus a fait ses grands débuts en Moto3. Des débuts synonymes avant tout de découverte pour le pilote Zélos/Classic21. Pour la première fois, le rookie belge montait en piste au guidon de la KTM du Team Pruestl. Le matin, Barry Baltus alignait les tours avec régularité, il terminait à un peu plus de trois secondes du meilleur chrono réalisé par l’Ecossais John McPhee et devant son équipier suisse Jason Dupasquier. L’après-midi, le température en piste flirtait avec les 55 degrés et dans ces conditions, il était impossible d’améliorer le chrono de référence de la matinée. Malgré quinze tours couverts, notre compatriote ne parvenait pas à améliorer ses temps matinaux, mais ce n’était pas une priorité pour le plus jeune pilote du plateau Moto3 qui considère ce premier rendez-vous mondial comme un apprentissage grandeur nature. Ce jeudi, c'est relâche pour Barry Baltus. Avec l'équipe, il pourra tirer les enseignements de la journée test et déjà préparer celle de vendredi avec les premiers essais libres dès 9 heures du matin. Les trois séances libres permettront de se faire une idée plus précise sur la progression de notre compatriote. Samedi, les qualifications Moto3 sont programmées de 12 heures 35 à 13 heures 15. La course sera à suivre en direct sur la Deux à partir 10 heures 50 avec en point d'orgue le MotoGP à 14 heures précises.

A Jerez, sans pression Quelques jours avant son départ en Andalousie, Barry Baltus nous avait fait part de ses attentes pour cette première en mondial Moto3. " Je vais à Jerez sans pression, j'y vais avec beaucoup de détachement. J'y vais sans stress, je n'ai rien à prouver à personne. C'est ma première course, c'est la première course avec le team, on verra comment cela va se passer. Je ne peux que progresser d'autant que je roulerai à deux reprises, en l'espace d'une semaine, sur ce circuit de Jerez. Ce sera important pour les points de repères." Pour la découverte de son nouvel univers, Barry Baltus va voyager seul. A cause du Coronavirus, le nombre de personnes admises dans l'enceinte du paddock est limité, une situation qu'il appréhende un peu :" Avant, j'avais toujours mes parents ou mon coach, Eric Lambert. A Jerez, je serai seul, je devrai trouver mes repères avec l'équipe mais j'aurai des contacts fréquents à distance, notamment avec Didier de Radiguès, je croise les doigts, ça devrait bien se passer."

Une saison pour apprendre... Du haut de ses seize ans, Barry Baltus ne veut pas courir avant d'avoir appris à marcher. Cette première saison, il l'aborde avec beaucoup d'humilité. " Je veux apprendre, faire de mon mieux, je veux surtout m'amuser sur la moto. " Pour ce championnat inédit, Barry va rouler sur huit circuits différents, à l'exception de Brno, il connaît déjà les autres tracés. " Il est certain que si le calendrier n'avait pas été modifié, j'aurai dû découvrir sept ou huit circuits alors bien sûr pour mes débuts, évoluer en Espagne, en Italie, en France ou en Autriche, c'est un avantage." En mars dernier, Barry Baltus a assisté en spectateur au Grand Prix du Qatar Moto3 (ndlr : il n'avait pas encore seize ans.) et il a pu apprécier les performances des autres rookies...qui étaient ses adversaires l'année précédente. " A Losail, Alcoba a terminé sixième, je l'ai battu la saison passée sur certaines courses, ça me motive pour le début de saison." Ce jeudi, c'est relâche pour Barry Baltus sur la piste. Notre compatriote peut avec son équipe tirer les enseignements de la journée test et déjà préparer les deux séances libres de vendredi. Samedi, les qualifications sont programmées entre 12 heures 35 et 13 heures 15. La course Moto3 sera diffusée en direct sur la Deux dimanche à partir de 10 heures 50. Le point d'orgue de ce Grand Prix d'Espagne est prévu à 14 heures précises avec le MotoGP.

