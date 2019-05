Barry Baltus : "Je suis meilleur mentalement et je vise le titre"

Il a le sourire sous le soleil espagnol. Détendu mais tellement déterminé. Ce vendredi, Barry Baltus fêtait son 15ième anniversaire. Et comme cadeau, il aimerait s'offrir une victoire ce week-end sur le tracé andalou.

Cette saison encore, notre compatriote est engagé dans deux championnats: le CEV, le championnat d'Espagne Moto 3 et la Redbull Rookies Cup. Une saison qu'il a parfaitement entamée.

Une victoire en CEV pour lancer sa saison

Cela ne pouvait pas mieux commencer. A Estoril, début avril, Barry s'est offert la manche d'ouverture du CEV. Deux semaines plus tard, à Valence, il a terminé 9ième lors de la première course, 7ième dans la deuxième. Et il est ambitieux : "Ce ne sera pas facile mais je veux me battre pour titre." Blessé à la clavicule cet hiver, Barry Baltus a beaucoup travaillé pour revenir plus fort encore. De son propre aveu, le domaine dans lequel il a le plus progressé, c'est le mental.

La Redbull Rookies cup : Barry favori ?

Autre championnat dans lequel il tentera de briller : la Redbull Rookies Cup, une compétition qui rassemble les meilleurs jeunes pilotes du monde. La saison s'ouvre ce week-end à Jerez avec deux courses au programme. Après y avoir déjà participé la saison dernière, Barry Baltus fera cette fois partie des favoris pour la victoire finale au même titre que des pilotes comme Kunii, Tatay ou encore Huertas. Rappelons qu'une victoire finale dans cette compétition lui ouvrirait directement les portes du championnat du monde Moto 3.

Dans la première séance d'essais-libres ce vendredi, Barry Baltus a signé le meilleur temps en 1'50'562.