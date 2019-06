Barry Baltus brille, par deux fois, en CEV à Barcelone

Le championnat du monde junior Moto 3 prenait ses quartiers à Barcelone ce week-end. Deux courses étaient au programme avec, côté belge, la présence de Barry Baltus. Et notre compatriote a brillé. Troisième sur la grille de départ, Barry Baltus aura toujours été à l'attaque. Dans la première épreuve du week-end, il terminera finalement deuxième derrière Carlos Tatay et devant Jérémy Alcoba. Un résultat qui lui a donné des ailes pour le deuxième rendez-vous catalan. Très agressif, Barry Baltus est passé tout proche de la victoire. Mais dans le dernier tour, Jérémy Alcoba a parfaitement fermé la porte aux différentes attaques du belge. Barry Baltus termine donc une nouvelle fois sur la deuxième marche du podium derrière Alcoba et devant Artegas. Il marque de précieux points au classement du championnat du monde où il occupe actuellement la deuxième position à 6 points de l'Espagnol Alcoba. Prochain rendez-vous, à Aragon, le 14 juillet.