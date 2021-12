Barry Baltus après sa première saison Moto2 : "J'ai toujours le MotoGP dans un coin de la tête"

A 17 ans à peine, Barry Baltus vient d’achever sa première année en Moto2. Seul pilote belge engagé en championnat du monde, le Liégeois semble promis à un bel avenir. L’an prochain, il disputera sa 2e saison dans l’antichambre de la MotoGP où il n’entend pas y faire de la figuration. Dans la tête, il garde l’espoir de pouvoir intégrer un jour la catégorie reine de la discipline. Avec sa faculté d’adaptation, son talent et sa détermination, tous les rêves sont permis. Nous avons rencontré Barry, qui profite de quelques jours de repos, chez lui, à Héron, en région liégeoise avant de préparer une saison importante pour l’avenir de sa carrière.

On a cimenté la maison, il faut à présent placer les briques et monter le plus haut possible

Barry, comment s’est passée cette première saison en Moto2 ?

"De manière générale, cette saison en Moto2 s’est bien déroulée pour moi. Elle avait pourtant mal commencé puisque je me suis cassé le bras après une chute lors de ma première course au Qatar. J’ai donc loupé les cinq premiers GP de 2021, ce qui était plutôt embêtant et je n’ai pu recommencer qu’à la mi-saison. Autant dire que je suis arrivé au Mans un peu comme un cheveu dans la soupe, sans avoir disputé une seule course en entier. Cela dit, mes débuts ont été plutôt encourageants. J’ai pas mal progressé même si au décompte final, je ne suis entré que deux fois dans les points. C’est le seul point noir à mes yeux car je suis convaincu que j’avais les capacités de marquer plus de points dans les dernières manches de la saison. Cela dit, j’ai bien senti que je trouvais petit à petit mes marques. J’ai bien terminé le championnat. C’est donc de bon augure pour l’an prochain. Je suis confiant, d’autant qu’on va changer de moto. Dans l’ensemble, je suis donc assez satisfait. On peut donc dire que c’était une bonne saison d’apprentissage. On a commencé à cimenter la maison. Maintenant, il faut placer les briques et monter le plus haut possible."

Avec le recul, passer de la Moto3 à la Moto2, c’était un fameux cap à franchir pour un jeune pilote comme toi ?

"C’était même une sacrée étape. Je n’avais fait qu’une seule saison en Grand Prix. Tout était nouveau et il fallait forcément tout apprendre mais à l’entraînement, je roulais déjà avec des grosses motos donc cela ne m’a pas posé trop de problèmes. Je n’ai pas été dépaysé mais pour le reste, c’est très différent. Les stratégies ne sont pas les mêmes, j’ai découvert d’autres circuits et c’est beaucoup plus physique. Je peux vous dire que les fins de courses en Moto2 n’ont rien à voir avec la Moto3. Les courses sont plus longues avec 3 ou 4 tours de plus, donc physiquement cela demande beaucoup plus d’efforts mais on finit par s’y habituer."

Avec ton gabarit, on peut dire que la Moto2 te convient mieux ?

"C’est sûr que j’étais un peu grand et un peu trop lourd pour la Moto3. Ici, en Moto2, ma taille est parfaite (1m80) et si mon poids est limite, ça n’est pas gênant pour piloter ces motos. Elles sont plus puissantes avec beaucoup plus de chevaux. Il faut savoir que l’an prochain, on va passer sur un châssis Kalex comme tous les autres pilotes. On va dire que ce sera plus facile pour les réglages mais ce n’est pas grâce à ça qu’on fera la différence. Il faudra toujours être au top pour performer. Ce sera aussi la première fois que je vais rester deux ans dans le même team. Je connais déjà tout le monde et toute l’équipe me connaît. Cette stabilité va me procurer pas mal d’avantages."

J’ai roulé à moto avant de savoir marcher

La moto, c’est arrivé comment ? Il paraît que tu roules à moto depuis ta plus tendre enfance ?

"C’est vrai. Je ne savais pas encore marcher que je faisais déjà de la moto (rires). Mon père m’avait dit que si je parvenais à rouler à vélo sans les petites roues, j’aurais ma première moto. J’ai essayé et je suis tombé à plusieurs reprises. Et puis, un jour, j’y suis arrivé et j’ai eu ma première moto. C’est là que tout a commencé. J’ai ensuite fait du motocross. On avait tracé une piste dans le jardin. A huit ans, j’ai commencé la compétition sur circuit et le déclic s’est produit. Deux ans plus tard, je suis parti en Espagne vu que le niveau était bien plus relevé qu’en Belgique. C’était un passage obligé. C’est d’ailleurs là que j’ai rencontré Freddy Tacheny qui est devenu mon Manager. C’est grâce à lui et à Zelos que j’ai pu réaliser mes rêves et gravir les échelons en championnat du monde. On travaille ensemble depuis quatre ans et ça se passe très bien."

Cela demande beaucoup de sacrifices ?

"Oui, c’est certain. Surtout que je dois combiner la moto et l’école. Je n’ai pas vraiment le choix. Je dois aller à l’école jusqu’à mes 18 ans afin de décrocher un diplôme car on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Je ne le souhaite pas évidemment mais du jour au lendemain, tout peut s’arrêter et il est donc important d’assurer ses arrières."

Qu’est-ce que ça t’apporte la moto ?

"Avant tout, beaucoup de plaisir. La vitesse, c’est grisant. Cela me procure énormément de sensations. Et puis, j’aime la compétition par-dessus tout. Je suis fier de représenter la Belgique vu que je suis actuellement le seul pilote belge engagé en championnat du monde de vitesse et cela dans toutes les catégories confondues. C’est donc un honneur pour moi de rouler sous les couleurs du drapeau belge."