Alex Rins prolonge avec Suzuki jusqu'en 2022

GP des Amériques 2019 : Victoire d'Alex Rins - Moto GP - GP des Amériques - 19/04/2019 Alex Rins (Suzuki) a décroché le premier succès de sa carrière en MotoGP dimanche en remportant le GP des Amériques à Austin. L'Espagnol a devancé de quelques dixièmes Valentino Rossi alors que Jack Miller a pris la 3e place. L'Italien de chez Yamaha a cru mettre fin à son abstinence avec un 90e succès en MotoGP mais s'est finalement fait passer à quatre tours de l'arrivée. Son forcing final s'est révélé inutile.Andrea Dovizioso termine 4e tandis que Marc Marquez a été contraint à l'abandon suite à un chute à onze tours du terme. L'Espagnol de chez Honda était alors en tête de la course et s'apprêtait à décrocher une septième victoire sur ce circuit. Il n'en sera finalement rien. C'est donc Dovizioso qui reprend la tête du championnat du monde avec 54 points devant Rossi (51) et Rins (49). Marquez est 4e avec 45 points.