Alex Rins coiffe Marc Marquez au poteau et remporte le GP de Silverstone pour 13 millièmes de seconde

Alex Rins coiffe Marc Marquez au poteau et remporte le GP de Silverstone pour 13 millièmes de... L'Espagnol Alex Rins (Suzuki) a remporté dimanche sur le fil le Grand Prix de Grande-Bretagne en battant sur le fil son compatriote Marc Marquez (Honda) qui prend toutefois une sérieuse option sur un 6e titre en raison de l'abandon de son dauphin Andrea Dovizioso (Ducati), victime d'une lourde chute. Rins a passé Marquez dans le dernier virage et a franchi la ligne d'arrivée avec une demi-roue d'avance sur Marquez. C'est la 2e victoire cette année du jeune Espagnol âgé de 23 ans. La course a été marquée par la chute dès le premier virage du Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) qu a entraîné avec lui Dovizioso, évacué de la piste sur une civière.