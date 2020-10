A 16 ans, Barry Baltus roulera en Moto 2 les deux prochaines saisons

Barry Baltus rejoint le team néerlandais NTS RW Racing GP avec lequel il a signé un contrat pour les saisons 2021 et 2022. Après une saison prometteuse en Moto 3, le pilote belge de 16 ans accède à la catégorie supérieure et au Moto 2.

Barry Baltus s'en réjouit : "Jamais je ne pensais accéder si vite au Moto 2! Je tiens donc à remercier du fond du cœur Freddy Tacheny et Zelos pour m'avoir trouvé une place chez NTS RW Racing GP et le team pour la confiance qu'il place en moi. Même si j'ai encore beaucoup à apprendre, je m'appliquerai du mieux que je peux pour évoluer le plus vite possible et donner tout ce que j'ai! Je tiens aussi à remercier ma famille et tous mes sponsors et partenaires qui me soutiennent depuis le début!"

Découverte du Moto 2 à 16 ans seulement...

Natif de Waret-L'Evêque en province de Liège et âgé de 16 ans, Barry Baltus fait partie des Black Knights, l'équipe nationale belge des meilleurs talents en sports moteurs. Il a fait ses débuts en Grand Prix en Moto3 à Jerez de la Frontera en juillet dernier lors de la reprise de la saison 2020.

Auparavant, il était passé par la Red Bull Rookies Cup, où une victoire lui avait échappé de peu, mais dans laquelle il était monté deux fois sur le podium. Il a également participé au championnat CEV Moto3 Junior, dans lequel il a remporté une victoire et terminé troisième à trois reprises, et la European Talent Cup, dans laquelle il a également remporté une course et est monté plusieurs fois sur le podium.

Freddy Tacheny, président de Zelos, la structure en charge du management du jeune pilote : "Notre souhait était d'amener Barry immédiatement en Moto2, une catégorie idéale pour son talent et son gabarit. Nous sommes aujourd'hui très fiers d'annoncer l'accord conclu avec NTS RW Racing GP, un team avec lequel nous avons déjà travaillé en confiance dans le passé. L'accord prévoit l'engagement ferme de Barry en Moto2 sur deux saisons, ce qui lui permettra de poursuivre son apprentissage de façon progressive, dans une catégorie qui est particulièrement compétitive. Rappelons qu'il sera à nouveau le plus jeune pilote du plateau et qu'un temps d'adaptation sera nécessaire avant qu'il puisse exprimer tout son talent. Nous nous réjouissons que Barry puisse intégrer un team tel que NTS RW Racing GP, et je tiens à remercier son propriétaire Roelof Waninge, son manager Jarno Janssen et NTS pour leur engagement et enthousiasme à accueillir Barry."

De son côté, le team néerlandais se réjouit de l'arrivée de Barry Baltus. "Nous sommes très heureux d'avoir pu conclure un contrat de deux ans avec Barry Baltus et sa structure de management Zelos", a déclaré Jarno Janssen, le directeur du team NTS RW Racing GP.