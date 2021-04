265 jours d'absence, 3 opérations : retour sur les 9 mois de galère de Marc Marquez

Dimanche 19 juillet 2020, Grand-Prix d’Espagne. Marc Marquez s’offre une remontada. Il passe de la 18e à la 3e position. Il est dans les échappements de Maverick Vinales, la deuxième place lui tend les bras. Mais il chute dans le virage 4, sa moto vient le percuter. Quelques minutes plus tard, le premier verdict tombe. Fracture de l’humérus. Opération inévitable. C'est le début de 9 mois de galère pour l'Espagnol.

Retour prématuré, situation aggravée

Le 21 juillet, Marquez est opéré à Barcelone par le Docteur Xavier Mir. Une plaque en titane lui a été placée dans le bras droit. Mais alors que sa revalidation venait de débuter, coup de tonnerre. Un tweet de Repsol Honda surprend tout le monde et annonce : "Marquez sera présent à Jerez", autrement dit quelques jours plus tard pour le GP suivant. De la folie.

Le 25 juillet, il débarque donc à Jerez. Sur place, il est déclaré fit et signe son retour en piste lors de la 3e séance d'essais-libres dans laquelle il ne réalise que le 20ème chrono. Au-delà d'un temps loin des meilleurs ce jour-là, Marquez ressent encore de vives douleurs. Il va finalement jeter l'éponge et déclarer :"J’ai perdu de la puissance dans le bras. Ça devenait dangereux. J’ai juste suivi mon corps et mon corps m’a dit stop."

Nouvelles opérations

Les GP s'enchaînent, l’absence de Marquez se prolonge. Alors que nombreux sont ceux qui décomptent les jours avant son retour, nouveau coup de théâtre. Il doit subir une deuxième opération. La plaque placée dans son bras droit s'est déplacée à la suite d'un accident domestique. Mais la situation ne va pas s'améliorer. Elle est même plus grave que prévue. Sa blessure peine à cicatriser. Une 3e opération est nécessaire pour réaliser, entre autre, une greffe osseuse. Il restera 10 jours à l'hôpital avant de rentrer à la maison et d'entamer une nouvelle revalidation.

Un retour qui se précise

Mi-mars, Marquez entrevoit le bout du tunnel et remonte pour la première fois sur une moto à Montmelo puis à Portimao. Juste pour se tester. Avant d’annoncer son forfait pour les deux premiers GP de la saison au Qatar. Finalement, c'est sur le tracé de Portimao pour le 3e rendez-vous de la saison que Marc Marquez effectue son retour après 265 jours d'absence. "C’est vrai que je suis nerveux. J’ai des papillons dans le ventre, c’est inhabituel pour moi. L’objectif principal est d’être prêt et de bien me sentir sur la moto. C’est la raison pour laquelle je suis ici. Mais on se pose encore une question : comment mon corps et mon bras vont-ils réagir durant tout le week-end ? Je ne sais pas..."

Lui faudra-t-il un temps d'adaptation ? Marquez s'élancera 6ème du GP du Portugal ce dimanche.