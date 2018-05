2019 : Honda a perdu Marc VDS

La structure Estrella Galicia 0,0 Marc VDS ne sera pas l'équipe satellite de Honda l'an prochain. Nul ne sait encore si cela sera pour Suzuki ou Yamaha.

On s'en doutait depuis plusieurs semaines, l'information a été (implicitement) confirmée par Michael Bartholemy au micro d'Eurosport : Estrella Galicia 0,0 Marc VDS et Honda, c'est bientôt fini. La marque japonaise ne fournira plus les motos du team belge. Le torchon brûlait entre VDS et Honda, en partie à cause du manque d'efforts du HRC. Bartholemy affirme désormais qu'il sera "en bleu" l'an prochain.

Par "en bleu", comprenez que les négociations se poursuivent encore entre Yamaha et Suzuki. Cette-dernière avait pris les devants et un accord semblait tout proche, mais Yamaha a depuis fait une nouvelle proposition à EG 0,0 Marc VDS. Proposition qui doit être intéressante puisque rien n'a encore été signé.

Deux éléments pourraient faire pencher le dossier en faveur de Suzuki : l'équipe Marc VDS voulait un projet sur le long terme. Or, chez Yamaha, une place semble d'ores et déjà réservée à la structure Sky Racing Team VR46 une fois qu'elle pourra intégrer la catégorie reine, et que Valentino Rossi aura mis un terme à sa carrière. Ensuite, Marc VDS a demandé à Yamaha de lui fournir une moto d'usine, au moins pour Franco Morbidelli. Là encore, et comme c'est le cas avec Tech3, les choses semblent compliquées.

Grégory Hellinx / GP Inside