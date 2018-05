Troisième pole consécutive pour Martin, Loi 22e

La passe de trois pour Jorge Martin. Après Austin et Jerez, l'Espagnol s'est montré le plus rapide des qualifications du Grand Prix de France. Le pilote Honda a dominé la concurrence sur le circuit Bugatti du Mans. Notre compatriote Livio Loi (KTM) s'est classé 22e.



Martin a évolué un ton au-dessus de la concurrence. Il a a réussi les deux meilleurs temps de la séance lors de ses deux derniers tours.



Avec un chrono de 1.42.039, Martin, deuxième du championnat, a devancé le Tchèque Jakub Kornfeld (1.42.162) et sa KTM. Enea Bastianini (1.42.163) et Aron Canet (1.42.165) suivent dans un mouchoir.



Matteo Bezzecchi, le leader du championnat, est un peu plus loin, en 7e position (1.42.355).



Après un léger mieux en essais libres (trois fois 16e), Livio Loi a reculé au classement. En 1.43.087, il a pris la 22e place de ces qualifications.