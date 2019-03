Toba, premier vainqueur japonais en Moto3, s'impose au Qatar

Le Japonais Kaito Toba (Honda) a remporté dimanche la course des Moto3 lors du Grand Prix du Qatar devant l'Italien Lorenzo Dalla Porta (Honda) et l'Espagnol Aron Canet (KTM).

Toba a dépassé dans les derniers mètres Dalla Porta après une course très disputée qui a vu de nombreuses chutes dans un peloton très groupé.

Ce sont toutefois les trois pilotes qui s'étaient qualifiés en première ligne samedi qui ont terminé en tête de la course, dans un ordre toutefois différent puisque Canet était parti en pole-position et Dalla Porta en deuxième.

La course a vu l'application pour la première fois d'une nouvelle règle du MotoGP qui oblige un pilote à adopter une trajectoire plus longue dans un virage à la demande de la direction de course pour avoir commis une infraction.

Cette nouvelle règle est entrée en application cette année et a visé à Doha l'Italien Romano Fenati (Honda) qui n'avait pas respecté les limites de la piste lors d'un dépassement. Il a terminé à la 9e place alors qu'il se battait dans le groupe de tête lorsqu'il a été frappé par cette sanction.