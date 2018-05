Premier succès pour Ottl en Moto3, Canet fait un strike, Loi 18e

Philipp Ottl (KTM) a remporté le Grand Prix d'Espagne de Moto3, sa première victoire en grand prix. L'Allemand a devancé l'Italien Marco Bezzecchi (KTM) et l'Espagnol Marcos Ramirez (KTM).



Initialement 3e, Alonso Lopez (Honda) a été pénalisé d'une place pour être sorti des limites de la piste. Notre compatriote Livio Loi (Honda), 28e sur la grille, est remonté en 18e position.



Cette course a été marquée par un strike spectaculaire impliquant trois des cinq premiers du championnat. A quatre tours de l'arrivée, alors qu'un groupe de six pilotes se disputait la victoire, Aron Canet a perdu le contrôle de sa Honda au freinage. Il a envoyé Jorge Martin (Honda), Enea Bastianini (Honda) et Tony Arbolino (Honda) au tapis.



Bezzecchi profite de ce strike pour s'emparer de la tête du championnat du Monde.