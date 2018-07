Nouvelle victoire de Jorge Martin au GP d'Allemagne

L'Espagnol Jorge Martin (Honda), parti de la pole position, a remporté le Grand Prix d'Allemagne de Moto3 en réussissant un beau cavalier seul en fin de course, accentuant au passage son avance en tête au Championnat du monde, dimanche sur circuit du Sachsenring (Saxe).

Martin, qui s'était déjà imposé il y a deux semaines lors du précédent Grand Prix à Assen, a devancé l'Italien Marco Bezzecchi (KTM), son dauphin au classement général, qui a limité les dégâts en devançant de justesse sur la ligne le Britannique John McPhee (KTM) pour s'emparer de la deuxième place, à bonne distance toutefois du vainqueur (2 secondes et 515/1000e).

Martin compte désormais 7 points d'avance sur Bezzecchi au championnat.

Mauvaise opération en revanche pour les deux pilotes italiens Honda Fabio Di Giannantonio et Enea Bastianini, qui étaient respectivement troisième et quatrième du général avant cette course.

Ils ont tous les deux chuté. A la lutte avec Martin pour la première place, Di Giannantino a mal assuré son freinage au bout de la ligne droite des stands à 11 tours de l'arrivée, il a percuté l'Espagnol et a fini dans les graviers. Martin, bien que destabilisé, est parvenu à rester en selle pour s'envoler progressivement vers sa cinquième victoire de la saison, en neuf Grand Prix.

En fin de course, Bastianini, à la lutte dans le peloton, est à son tour allé au tapis.

L'Espagnol Aron Canet (Honda), qui était juste derrière les deux Italiens au classement général, a pris la cinquième place et en profite pour prendre pied sur le podium provisoire du championnat.