Moto3 – Grosses chutes, ambulances : la 3e séance d’essais libres marquée par de violents accidents

Trois grosses chutes se sont produites ce samedi matin lors de la troisième séance d’essais libres de Moto 3 au Grand Prix de Saint-Marin. Drapeaux rouges, civières : rien ne s’est passé comme prévu.

Le premier à chuter très sévèrement est le Turc Deniz Öncü. Dans le virage 16, le pilote Red Bull KTM a perdu le contrôle de sa moto et s’est vu projeter dans les airs. Le drapeau rouge a évidemment été brandi alors que le jeune pilote de 18 ans a été pris en charge par les secours. Resté inconscient pendant 10-15 secondes, selon le manager de l’équipe Hervé Poncharal, Öncü est hors de danger. Le Turc passera un contrôle médical dimanche matin afin de voir s’il peut participer au GP ou non.

Autre chute impressionnante, Adrian Fernandez (Sterilgarda Max Racing Team) a fait un highside qui l’a violemment éjecté du guidon lors du huitième tour. L’Espagnol a été évacué sur civière.

Enfin, trois tours plus tard, c’est Alberto Surra (Bardahl VR46) qui est tombé au sol après un accrochage avec le Japonais Yuki Kunii (Honda). L’ambulance est intervenue rapidement et heureusement, l’Italien est sain et sauf.

Plus de peur que de mal finalement pour ces trois pilotes. Au terme de cette 3e séance d’essais libres, Andrea Migno (Rivacold Snipers Team) s’est montré le plus rapide devant son compatriote Dennis Foggia (Leopard Racing) et l’Espagnol Pedro Acosta (Red Bull KTM).