Moto3 : Barry Baltus, un jour sur deux...!

Pas le dimanche espéré...

Dimanche matin, Barry Baltus aborde la course avec beaucoup d'envie mais très vite ses ambitions sont douchées." A la fin du premier tour, je me trouvais en seizième position mais quelques instants plus tard, j'ai été poussé par un autre pilote et d'un seul coup, j'ai perdu une dizaine de places. Ensuite, j'ai été incapable de retrouver un bon rythme." Un constat que partage Didier de Radiguès, lui aussi déçu par la course de son pilote : " C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas été dans le coup en course après avoir réussi de belles choses en qualification." Les Grands Prix se suivent à une cadence soutenue et déjà, le pilote est focalisé sur Barcelone et le grand Prix de Catalogne, le week-end prochain."Finir à la vingt et unième place, ce n'était pas le résultat espéré, ici, à Misano. Je veux déjà penser à Barcelone et à nouveau me qualifier directement pour la Q2. J'apprécie le tracé catalan. L'année dernière en CEV, j'ai terminé à deux reprises à la deuxième place, cela doit me donner de la confiance." Avant de mettre le cap sur l'Espagne, Barry Baltus va profiter de deux jours de repos pour recharger les batteries et aborder ce septième rendez-vous de la saison avec l'ambition de décrocher ses premiers points en Moto3. Un objectif largement à sa portée...