Moto3 : Barry Baltus progresse...

Des signes encourageants...

Une semaine après avoir coupé la ligne d'arrivée à la 24é place, Barry Baltus a progressé sur le tracé andalou en terminant en 17é position. L'écart final avec le vainqueur est réduit de moitié par rapport au dimanche précédent.

Notre compatriote se réjouit de cette progression :" La semaine dernière, c'était la première fois que je rencontrais l'équipe, la première fois avec la moto. Tout ce week-end, j'avais de meilleures sensations. Lors de chaque séance, j'ai été plus rapide. En course, le rythme est venu progressivement. Au début, c'était compliqué. A mi-course, j'avais le bon rythme et sur la fin, je roulais très vite."

Barry Baltus a accumulé les tours en piste lors de ces deux Grands Prix sans jamais chuter, c'est un autre enseignement positif à retirer de ses débuts en Moto3.

Notre consultant, Didier de Radiguès souligne également ces progrès mais tempère l'enthousiasme de son pilote :" Barry a fait une très belle course mais il reste encore beaucoup de progrès à faire, notamment, dans la gestion de la qualification et le respect des limites de la piste." Au dernier tour, il a dépassé une seconde fois cette limite et a perdu une place au classement final.