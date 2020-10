Moto3 : Barry Baltus :" Je dois travailler mon mental…"

L’apprentissage du haut niveau…

Cent fois sur le métier, remettez votre ouvrage. L’apprentissage du haut niveau se poursuit pour notre compatriote mais certainement pas assez rapidement qu’il l’aurait imaginé. Sur le tracé de Motorland en Aragon, le plus jeune pilote n’a pas pu reproduire les courses encourageantes des deux derniers Grands Prix.

Vendredi, la première séance libre était prometteuse mais n’allait pas trouver d’écho pour la suite. Une situation qu’évoque le pilote Zélos/Classic21 " Un week-end assez compliqué encore, on avait bien démarré en FP1, on était onzième et puis les autres séances n’ont pas été satisfaisantes. Puis j’ai chuté en FP3 et en qualif, ça ne s’est pas bien passé. Samedi soir, j’ai perdu confiance, je n’étais pas trop bien. J’ai trouvé difficilement le sommeil."

Et les choses ne se sont pas arrangées en course :"J’ai perdu le contact avec le groupe très vite. J’ai essayé de me reconcentrer mais au final, ça a été un week-end assez difficile."

Loin de céder au découragement, Barry Baltus se remet en question et met le doigt sur ce qui lui fait défaut :" Je dois beaucoup travailler mentalement. Je dois plus croire en moi. Je doute de mes capacités dès que je suis en piste. Je me dis que je ne suis pas aussi fort que les autres alors que je dois me persuader de l’inverse. Je pense que c’est cela que je dois améliorer."

Dès ce vendredi, Barry doit reprendre la piste avec la même détermination que lors de la première séance libre mais également persévérer. Le pilote de Waret l’Evêque insiste encore :"Je n’ai pas assez amélioré mes chronos. J’étais à une demi-seconde des temps réalisés en 2019 en qualifs. J’ai fait mieux en course, mais il y a encore du travail."

Barry Baltus a quelques jours pour digérer cette déception et pour analyser ce qui n’a pas été ce dimanche… C’est indispensable pour se rapprocher de ces premiers points qui se vont attendre.

Il termine avec une note positive et une pointe d’humour :" Faire une meilleure qualif, ce ne devrait pas être difficile. Je me suis encore élancé de la dernière ligne. Impossible de faire pire, alors, je vais aller de l’avant, je vais rouler sans pression. Je vais arrêter de penser. Je vais rouler comme je sais le faire. Je ne veux pas mettre la charrette avant les bœufs (sic)"