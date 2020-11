Moto3 : Barry Baltus boucle au Portugal...

Une dernière à la porte des points...

Le circuit de Portimao était un tracé inédit pour la quasi totalité des pilotes Moto3. En Algarve, Barry Baltus espérait inscrire ses premiers et derniers points en Moto3.

Notre compatriote revient sur ce week-end lusitanien et sur ce tracé qu'il a visiblement apprécié :"C'était un circuit amusant. C'est la première fois que je roulais sur un tracé aussi vallonné . C'est très impressionnant sur la moto. J'étais tout de suite dans le coup dès les essais libres du vendredi matin. Le lendemain, nous avions une bonne stratégie et nous sommes passés directement en Q2, c'était parfait. En qualification, ça a été un peu plus mitigé mais j'ai réussi ma meilleure qualification de la saison à la treizième place."

Une prestation qui devait donner de bonnes sensations à Barry d'autant que plusieurs de ses adversaires mieux placés que lui sur la grille devaient purger une voire deux pénalités en course.

Après un warm-up compliqué, il enchaîne :" En course, j'ai réussi un excellent départ et les cinq premiers tours, j'étais dans le rythme des meilleurs. Mais soudainement, j'ai un peu paniqué, j'ai perdu les pédales et j'ai reculé pour finalement terminer à la seizième place. ce n'était pas vraiment le résultat que j'espérais. Je voulais marquer des points. maintenant, c'est fini, il faut tourner la page. Place au Moto2, ce sera plus compliqué. Ce sera probablement plus difficile encore et j'ai hâte de découvrir la Moto2."

Livré à lui-même en raison de la pandémie, le pilote Zélos/Classic 21 évoque des moments difficiles pendant la saison :" Ca a été une saison très dure. Je m'attendais à mieux. Tout seul pendant trois semaines, c'est difficile à gérer. Des pilotes habitués au mondial m'ont confié avoir vécu des situations pénibles. A cette situation particulière, il faut ajouter la succession des Grands Prix. Plusieurs fois, nous avons disputé trois courses consécutives en l'espace de deux semaines, c'était chaud. Le positif est que je ne suis pas dernier rookie même si ce n'est pas ce que j'espérais au départ du Grand Prix d'Espagne en juillet."