Moto3 : Baltus 30e, Fernandez encore en pole !

Une semaine après une seconde remontada consécutive, Barry Baltus retrouvait l'Espagne et Motorland en Aragon. L'objectif du pilote Zélos/Classic21 n'a pas changé, il veut décrocher ses premiers points en Moto3, mais cela passait par une bonne qualification...

Des séances libres inégales...

Vendredi sur une piste très froide, notre compatriote signe de premiers chronos encourageants même s'il sait déjà qu'ils seront améliorés l'après-midi. Il se classe onzième à moins d'une seconde de Darryn Binder.

Quelques heures plus tard, l'écart se creuse avec les meilleurs et il doit se contenter de la 24é place. La déception est légitime, tout est à refaire.

Ce matin, la dernière séance libre tourne au cauchemar pour le plus jeune pilote du plateau. Après dix minutes, Barry perd le contrôle de sa moto et chute. Une chute sans gravité mais qui lui fait perdre un temps précieux. Le deuxième run n'est pas concluant et après un dernier passage par le box, il s'élance pour deux tours chronométrés mais c'est insuffisant pour accéder à la Q2 pour la deuxième fois cette saison...