Moto3 : Baltus 29e en qualif, Suzuki encore en pole...

Ce samedi, Barry Baltus (CarXpert PruestGP) a obtenu, comme il y a huit jours, le 29e chrono de la qualification du Grand Prix d'Andalousie Moto3 sur le circuit Angel Nieto à Jerez de la Frontera en Espagne.

Vendredi, notre compatriote avait déjà amélioré son chrono lors de la première séance d'essais libres. En matinée, il tournait en 1:47.780 pour 1:48.587 la semaine précédente à moins de deux secondes du meilleur temps réussi par Raul Fernandez au guidon de la KTM. L'après-midi, le plus jeune pilote du plateau accumulait encore les runs pour terminer cette première journée d'essais libres avec trente tours cumulés.

Ce matin, Barry Baltus descendait, pour la première fois, sous la barre de la 1:47 en étant toujours pointé à moins de deux secondes des meilleurs. Le chrono de référence était réussi par André Migno (SKY Racing Team VR46) en 1:45.165. L'Italien se montrait le plus rapide au cumul des trois séances libres.

En qualification, notre compatriote montait en piste et prenait l'aspiration de Romano Fenati (Sterilgarda Max Racing Team) pour réussir dès le début de cette séance son meilleur chrono en 1:47.559. Le pilote Zélos/Classic21 améliorait de plus d'une seconde son chrono établi en qualification du Grand Prix d'Espagne. Barry Baltus s'élancera de la dernière ligne avec à ses côtés son équiper, Jason Dupasquier et un autre rookie, Davide Pizzoli (BOE Skull Rider Facile Energy).

En Q2, le Japonais Tatzuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse) a signé sa troisième pole consécutive en 2020 en 1:45.410. Il devance son compatriote Ai Ogura (Honda Team Asia) de 285/1000. L'Argentin Gabriel Rodrigo (Kömmerling Gresini Moto3) complète la première ligne de la grille de départ de ce Grand Prix d'Andalousie Direct à suivre, ce dimanche, sur Auvio et sur la Deux partir de 10h50.