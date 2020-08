Moto3: Baltus, 23é en qualif, Fernandez signe une deuxième pole consécutive...

Barry Baltus a signé le vingt-troisième chrono de la qualification du Grand Prix d'Autriche sur le Red Bull Ring de Spielberg à moins d'une seconde et trois dixièmes de la pole, déjà un premier motif de satisfaction pour le pilote belge !

Samedi matin, sur une piste encore humide, notre compatriote simulait la durée d'un Grand Prix en couvrant vingt et un tours consécutifs. La course se disputera sur vingt-trois tours. En progrès constants, le pilote Zélos/Classic21 se rapprochait à moins d'une seconde de l'Italien Celestino Vietti, le plus rapide sur cette piste particulièrement piégeuse.

Quelques heures plus tard, lors de la Q1, notre compatriote restait longtemps parmi les quatre meilleurs mais il était finalement débordé par Riccardo Rossi, Ayumu Sasaki, Jeremy Alcoba et Deniz Oncü qui décrochaient leur ticket pour la Q2. Handicapé par de longues lignes droites, Barry Baltus a bien évolué depuis le début de ce premier week-end autrichien, il doit maintenant confirmer en course.

La pluie annoncée pour la course pourrait redistribuer les cartes, le plus jeune pilote du plateau pourrait en tirer profit.

Comme à chaque fois, il fallait attendre les tous derniers instants pour connaître le verdict de la Q2. Pour la deuxième fois d'affilée, Raul Fernandez s'offre la pole. Le pilote KTM devance le leader du championnat, Albert Arénas d'un centième, l'Ecossais John McPhee complète la première ligne de la grille de départ.

La course Moto3 sera diffusée en direct sur Auvio et sur la Deux à partir de 10.45.