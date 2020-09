Moto 3 : Barry Baltus chute en Q1, Tony Arbolino en pole...

Une semaine après avoir accéder pour la première fois à la Q2, depuis son arrivée en Moto3, Barry Baltus abordait avec beaucoup de confiance le rendez-vous catalan. La saison dernière, en CEV, il était monté à deux reprises sur le podium à Barcelone. Vendredi, le rookie belge signait un intéressant 18e chrono à seulement 145/1000 de la quatorzième et dernière place pour passer directement en Q2.

Samedi, tous les espoirs étaient permis...

Samedi matin, la dernière séance d'essais libres va être décisive. Barry monte en piste et descend, pour la première fois du week-end sous la 1'50. Il peut entrevoir la possibilité de passer en Q2. Mais en fin de séance, cet espoir est déçu pour 7 centièmes seulement ! Restait à briller en passant par la case Q1.

Les espoirs étaient douchés dès le début de la qualification. Suivant la stratégie établie avec son staff, Barry Baltus prenait la piste dans le sillage du leader du championnat, Albert Arenas et de l'Italien, Riccardo Rossi. A l'entame du troisième secteur chronométré et alors qu'il était part sur de bonnes bases, il était victime d'un high-side qui l'envoyait au tapis. Sa qualification était ruinée. En fin de séance, le plus jeune pilote repartait mais voyait son seul tour chronométré annulé pour avoir dépassé les limites de la piste. Quand, ça ne veut pas... Ce dimanche, Barry Baltus s'élancera de la dernière ligne sur la grille de départ.

Après s'être extrait de la Q1, Albert Arenas enfonçait le clou en Q2. L'Espagnol signait le quatrième chrono pour accéder à la deuxième ligne sur la grille de départ. Arenas pourrait prendre le large au championnat. Son plus proche poursuivant, le Japanais, Al Ogura, n'a pas obtenu que le 25é chrono et s'élancera de la 9é ligne. Troisième au classement provisoire, l'Ecossais, John McPhee a du se contenter du 12é temps. La pole a été réalisée par Tony Arbolino, sa première pole cette aison.

La course Moto3 est à suivre, ce dimanche, à partir de 10H50 sur Auvio.