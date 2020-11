Moto 3 : Barry Baltus 17e du Grand Prix de Valence

Barry Baltus (KTM CarXpert Prüstel GP) a terminé 17e dimanche du Grand Prix de Valence Moto3, en Espagne.

Parti depuis la 24e place, Baltus avait pris un bon départ et se situait aux portes des points après les premiers tours. Retombé ensuite au-delà de la 20e place, le Warétois est resté aux alentours de cette position au classement tout au long de la course pour finalement terminer à la 17e place après une bonne fin de course.

LIRE AUSSI : Moto GP : Suivez le GP de Valence

Si l'Espagnol Raul Fernandez (KTM Red Bull Ajo) a longtemps dominé cette course de 23 tours, tout s'est décidé dans le dernier tour après une bagarre avec l'Italien Tony Arbolino (Honda Rivacold Snipers Team) et l'Espagnol Sergio Garcia (Honda Estrella Galicia). Arbolino s'est finalement imposé devant Garcia et Fernandez.

Avant la dernière course, l'Espagnol Albert Arenas (KTM Aspar Team Gaviota) reste en tête avec 170pts et en compte 8 d'avance sur le Japonais Ai Ogura (Honda Team Asia).

Le dernier rendez-vous aura lieu le 22 novembre à Portimao, au Portugal.