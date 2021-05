Le podium de Moto3 bouleversé par un strike dans le dernier virage - 02/05/2021 Le GP de Jerez se tient ce week-end. Première course de la journée, le GP de Moto3 a tenu toutes ses surprises. Ce 4e GP de la saison s'est en effet joué dans le dernier virage. Alors que le podium semblait être voué aux trois KTM de Pedro Acosta, Jaume Masia et Deniz Öncü, le pilote turc a tenté de se glisser en deuxième position en passant à l'intérieur mais il a glissé et a entraîné dans sa chute l'Espagnol Masia mais aussi Darryn Binder alors cinquième. Seul membre du podium épargné par cette chute, Pedro Acosta s'envole pour remporter la course. Romano Fenati et Jérémy Alcoba profitent eux de cette chute pour prendre les deuxième et troisième position. Pedro Acosta remporte sa troisième victoire en quatre Grands Prix et accentue son avance au classement.