GP des Amériques: Martin fait coup double en Moto 3, Loi 10e

À Austin dimanche, Jorge Martin (Honda) a réalisé un très joli coup! En s'imposant sur le Grand Prix des Amériques, troisième manche de la saison, il s'empare de la tête du Championnat du monde Moto3.

Parti en pole, Martin a signé la troisième victoire de sa carrière, la deuxième de la saison, devant les Italiens Enea Bastianini (Honda), 2e à 1 sec 451/1000e, et Marco Bezzecchi (KTM), 3e à 4 sec 112/1000e.

Après une première partie de course avec des nombreux changements de leader avec pas moins de douze pilotes se tenant en deux secondes au 8e des 17 tours, Martin est passé en tête à six tours de l'arrivée et n'a plus été inquiété.

"Le début de course a été difficile, il a fallu que je sois patient avec mes pneumatiques, mais une fois que j'ai pris la tête, mes poursuivants ont eu du mal à me suivre, c'était vraiment génial", a expliqué le pilote Madrilène. "C'est une victoire importante", a-t-il insisté.

"Il était vraiment le meilleur et le plus rapide aujourd'hui, il n'y avait vraiment rien à faire", a concédé Bastianini

Vainqueur de la première course de la saison au Qatar, Martin, 20 ans, est solidement installé à la première place du Championnat du monde avec 55 points. L'Espagnol Aron Canet (Honda), leader du Championnat du monde au départ de la course, a dû se contenter de la 8e place, à plus de sept secondes de Martin.

Il abordera le Grand Prix d'Espagne le 6 mai à Jerez avec sept points de retard sur Martin.