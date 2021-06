Fin de séance agitée en Moto3 : quatre pilotes au sol après un accrochage - Moto GP - 26/06/2021 Alors qu'on se dirigeait tranquillement vers la fin de la troisième séance d'essais libres en Moto3 ce samedi matin aux Pays-Bas, quatre pilotes se sont retrouvés au sol après un accrochage musclé. L'Espagnol Jeremy Alcoba, actuel leader du championnat, les Italiens Riccardo Rossi et Stefano Nepa ainsi que le Japonais Ryusei Yamanaka sont les pilotes impliqués. Les secours sont rapidement arrivés sur le circuit d’Assen. Si Riccardo Rossi est resté plus longtemps au sol que les autres, ce dernier est finalement parvenu à se relever en boitillant. Plus de peur que de mal a priori pour les 4 pilotes donc.