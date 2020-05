Fiction : Barry Baltus... comme dans un rêve !

Vers dix-sept heures, il retire son Pass et accède au paddock. Le temps s’arrête, l’espace d’un instant. À Jerez, lors des essais hivernaux et à Losail lors du Grand Prix du Qatar, il était simple spectateur, maintenant, pour la première fois, il devient acteur.

Crédité du seizième chrono à l’issue des trois séances libres, notre compatriote participe à la Q1 et il claque très vite un chrono de référence. Mieux, il fait partie des quatre meilleurs et participe à la Q2 où il signe finalement le huitième temps. Il s’élancera de la troisième ligne pour son premier Grand Prix. Inespéré !

Le matin, le pilote Zelos/Classic21 enchaîne les tours avec beaucoup de régularité. A son retour au box, il débriefe avec son ingénieur et Didier de Radiguès. Notre consultant a suivi la séance depuis le bord de piste et se montre optimiste pour la séance du chrono l’après-midi. Il a vu juste.

Dimanche, la course

Le warm-up matinal confirme les excellentes dispositions affichées par Barry la veille. Il est toujours dans le coup à moins de cinq dixième des meilleurs. Un peu avant onze heures, c’est l’effervescence, les trente pilotes se retrouvent sur la grille de départ. Bien dans sa bulle, Barry mémorise une dernière fois les 4185 mètres du Bugatti.

Les motos s’élancent pour le tour de formation puis viennent s’immobiliser pour quelques secondes encore. L’extinction des feux, c’est parti pour vingt-deux tours. Dans le clan belge, on retient son souffle. McPhee, Arbolino et Fenati s’échappent. Baltus aborde "La Chapelle" en sixième position juste derrière Suzuki et Fernandez. Binder et Ogura mettent la pression sur le Belge. Sans résultat, le pilote PruestlGP gère. Les tours s’enchaînent. Le cap de la mi-course est atteint et Barry Baltus vient d’intégrer le Top 5.

Au muret, on renseigne notre compatriote sur l’écart qui le sépare du trio de tête. Tour après tour, cet écart diminue. Baltus prend le meilleur sur Vietti. Il reste cinq tours avant le drapeau à damiers. McPhee, Arénas et Arbolino sont au coude à coude au "Chemin aux Bœufs". Les positions évoluent sans cesse. Les pilotes se passent et se repassent, c’est tout profit pour Barry qui a fait la jonction. Ils ne sont plus que quatre pour la victoire finale.

Au tour suivant, au "Garage Vert", l’Italien et l’Espagnol s’accrochent, Baltus évite la chute de justesse. McPhee est parti pour signer un deuxième succès consécutif au Mans, tout le monde le pense. Le Belge peut décrocher le premier accessit. C’est déjà un exploit. Mais coup de théâtre dans le dernier tour. C’est à nouveau au "Chemin aux Bœufs" que l’incroyable se produit ! Déconcentré, l’Ecossais retarde trop son freinage et rate son virage. Il laisse une voie royale à Baltus qui s’échappe... définitivement. Sur la ligne, il s’offre un wheeling et dans son tour de décélération, des larmes de joie inondent l’intérieur de son casque.

A son arrivée au parc fermé, il se jette sur les membres de son équipe et le staff Zelos pressés contre les barrières nadar. Un peu en retrait, ses parents ne peuvent retenir leurs émotions. Toutes ces années de sacrifice sont récompensées.

Sur le podium, alors que retentit la Brabançonne, Barry Baltus ne réalise pas encore ce qui lui arrive. Les drapeaux belges sont agités, les cris retentissent. Lui est perdu dans ses pensées. Et pourtant, tout est bien réel, Barry, tu as remporté le Grand Prix de France Moto3 ! Enjoy ! C’était le dimanche 17 mai 2020...

Tout ceci n'est qu'une fiction ! Il n'y a, bien sûr, pas eu de course… Mais le Covid n'empêche pas l'imagination…