Fenati s'impose en Autriche, le retour en grâce du Bad Boy

Romano Fenati (Honda) a remporté le Grand Prix d’Autriche de Moto3. Il a devancé son équipier Tony Arbolino (Honda) et John McPhee (Honda).



Lorenzo Dalla Porta a dépossédé Aron Canet de la première place au classement du championnat. Un petit point sépare les deux pilotes, en retrait ce week-end.



Cette victoire sonne le retour au premier plan de l’Italien qui avait défrayé la chronique en septembre 2018. Alors en Moto2, il avait actionné le frein de son concurrent en pleine ligne droite sur le circuit de Misano.

Son coup de sang lui avait coûté cher. Licencié par son équipe, il s’est retrouvé sans guidon et a été très affecté moralement au point d’annoncer la fin de sa carrière. Il a annoncé qu’il allait quitter les circuits pour travailler dans la quincaillerie familiale. Finalement le Snipers Team lui a tendu la main et lui a offert une deuxième chance en… Moto3.



Son retour en Grand Prix est plutôt anonyme. Après 10 courses, il occupe le 16e rang du championnat avec comme meilleur résultat une 4e place Sachsenring. Sous la pluie autrichienne, Fenati retrouve le devant de la scène. Il claque la pole mais il est sanctionné – comme 15 autres pilotes ! – et s’élance finalement en deuxième position.



L’Italien livre une course parfaite et s’impose. Sa première victoire depuis 2017 et le GP de 2017. Un succès synonyme de nouveau départ ? L’avenir nous le dira.