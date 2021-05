Effroyable crash pour Jason Dupasquier en Moto 3, le Suisse "dans un état grave"

Alors que les pilotes de Moto 3 disputaient leurs derniers instants d’essais libres ce samedi sur le circuit du Mugello, un énorme crash est venu interrompre la séance.

En pleine ligne droite, trois pilotes ont perdu le contrôle de leur moto : Jason Dupasquier, Ayumu Sasaki et Jeremy Alcoba. Un accident qui fait froid dans le dos.

Le plus sévèrement touché est le Suisse Jason Dupasquier, 19 ans. Immobile sur la piste pendant de longues minutes, l’ancien coéquipier de Barry Baltus, a ensuite été pris en chargé par les équipes médicales et a été évacué vers l’hôpital de Valence pour des examens.

Dupasquier est "dans un état grave", a par la suite appris l’AFP auprès d’une source médicale. "Le patient a été transferé au centre de traumatologie de l’hôpital Careggi, il est polytraumatisé et dans un état grave", a expliqué cette source.

La RTBF a par ailleurs pris que le pilote suisse était en train d’effectuer des sans et des résonances magnétiques afin de déterminer quelles sont les parties du corps les plus urgentes et les plus critiques sur lesquelles intervenir (chirurgicalement) en priorité.